۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

آتش سوزی در یک واحد تولیدی عایق های حرارتی در نظر آباد البرز

نظرآباد- یک واحد تولیدی عایق‌های حرارتی سرمایشی واقع در ورودی شهر نظرآباد دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش، واحد تولیدی عایق‌های حرارتی سرمایشی واقع در ورودی شهر نظرآباد، مقابل کارخانه سیمان آبیک، دچار حریق گسترده شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه در ساعات اخیر رخ داده و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی منطقه به محل اعزام شده‌اند. عملیات اطفاء حریق و ایمن‌سازی محل در حال حاضر توسط تیم‌های آتش‌نشانی با جدیت دنبال می‌شود.

بنا بر اخبار دریافتی این کارخانه یک واحد تولیدی یونولیت‌سازی در محور نظرآباد ـ آبیک بوده و نیروهای آتش‌نشانی در حال اطفای حریق هستند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ‌گونه تلفات جانی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.

علت دقیق وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارات وارده به این واحد تولیدی، پس از اتمام عملیات و بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان، اعلام خواهد شد.

    • فاطمه IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا دوست دارم بدونم علت این همه آتش سوزی چیه..؟

