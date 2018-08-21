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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

فرمانداری آبادان هم به دست سرپرست سپرده شد

فرمانداری آبادان هم به دست سرپرست سپرده شد

آبادان - با صدور حکمی از سوی استاندار خوزستان، سرپرست فرمانداری آبادان منصوب شد تا یکی دیگر از شهرهای بزرگ استان خوزستان نیز به جمع فرمانداری های با سرپرست اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکمی از سوی استاندار خوزستان،  سید زین العابدین موسوی به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آبادان منصوب شد. 

موسوی متولد باغملک و از کارکنان شرکت برق و نیروگاه رامین است که در چند سال گذشته به صورت مامور به خدمت در سازمان منطقه آزاد اروند مشغول به کار بوده است.

 زین العابدین موسوی در انتخابات سال گذشته شوراها، شانس خود را برای ورود به شورای شهر اهواز امتحان کرده بود که در نهایت در جایگاه پنجاه و ششم منتخبان مردم قرار گرفت و نتوانست به ترکیب ۱۳ نفره شورای شهر اهواز راه پیدا کند.

شهبازی فرماندار سابق آبادان دو هفته قبل از به عنوان معاون استانداری البرز منصوب شده بود و در این مدت فرمانداری آبادان بدون فرماندار و حتی سرپرست فرمانداری اداره می شد.

با انتصاب سرپرست فرمانداری آبادان، آبادان نیز به جمع شهرهایی پیوست که فرمانداری های آنها به صورت سرپرستی اداره می شود. تعداد این شهرها روز به روز در حال افزایش است و از این امر به عنوان یکی از نقاط ضعف کارنامه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نام برده می شود.

کد مطلب 4381195

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