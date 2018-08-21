به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح خوشه صنعتی مبل و منبت نهاوند در روستای دهفول گفت: در حال حاضر شهرستان نهاوند دارای ۲۰۰ کارگاه بزرگ و کوچک مبل و منبت در روستای دهفول است.

وی با تأکید بر اینکه حوزه مبل و منبت روستای دهفول نهاوند با توجه به قدمت چندین ساله آن مستعد سرمایه‌گذاری است، گفت: متأسفانه وضعیت حمایت از این منبت‌کاران خوب نیست و اقدام چشم‌گیری در راستای توجه به این قشر صورت نگرفته است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل بیمه هنرمندان و گرانی مواد اولیه (چوب) گفت: امیدواریم امروز حضور معاون وزیر صنعت فتح بابی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان این روستا باشد.

وی بابیان اینکه آهنگ توسعه در نهاوند نواخته شده است، گفت: طبق رایزنی‌های صورت گرفته با وزیر صنعت صورت اقدامات شایسته‌ای در راستای راه‌اندازی ناحیه صنعتی در نهاوند انجام شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور کلنگ زنی خواهد شد.

بهرام نیا با اشاره به لزوم ساخت نمایشگاه مختص خوشه‌های صنعتی استان در شهرستان نهاوند، گفت: ایجاد این فروشگاه می‌تواند دست واسطه‌ها را از این صنعت کوتاه کند تا حاصل دسترنج منبت‌کاران به‌صورت مستقیم برای خودشان حاصل شود.

وی اظهار کرد: امروز با تولید مبل در کشور و با توجه به پتانسیل‌های فراوان باید جلوی واردات مبل گرفته شود و تعرفه واردات آن افزایش یابد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم هماهنگی و هم‌آوایی سه قوه در راستای ریشه‌کن شدن معضل بیکاری گفت: امروز با توجه به جنگ اقتصادی دشمن؛ همه مسئولان باید توجه ویژه‌ای به بحث اشتغال و اقتصاد داشته باشند.

وی افزود: ایجاد خط ریلی در نهاوند ظرفیتی برای کمک به توسعه این شهرستان است که این پروژه به همراه ۳ پروژه کلیدی شهرستان در آینده‌ای نزدیک کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شود تا شاهد رفع مشکلات اقتصادی در شهرستان باشیم.