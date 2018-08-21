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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

تعامل کمیسیون کشاورزی مجلس با موسسه رازی مدنظر است

تعامل کمیسیون کشاورزی مجلس با موسسه رازی مدنظر است

کرج - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل کمیسیون کشاورزی مجلس با موسسه رازی مدنظر است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی کیخا ظهر امروز سه‌شنبه در نشستی با حضور مقامات وزارت جهادکشاورزی با مسئولان موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی واقع در کرج، گفت: درزمینهٔ تولیدات واکسن و سرم پیشرفت‌های بالای با حمایت از مؤسساتی که در این زمینه کار کنند، حاصل شده است.

وی با اشاره به اهمیت تکیه‌بر تحقیقات در کشور گفت: باید دانش فنی توسط مؤسسات دولتی در این حوزه خلق شود و در ادامه آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا به تولیدات بیشتر برسیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان کرد: تنها تکیه‌بر تولید صرف در مؤسساتی مانند موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی مدنظر نیست بلکه باید زمینه تحقیقاتی این موسسه نیز تقویت شود و در این راستا باید به دنبال برقراری تعامل بیشتر میان موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و کمیسیون کشاورزی مجلس باشیم.

کد مطلب 4381284

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