تعامل کمیسیون کشاورزی مجلس با موسسه رازی مدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی کیخا ظهر امروز سه‌شنبه در نشستی با حضور مقامات وزارت جهادکشاورزی با مسئولان موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی واقع در کرج، گفت: درزمینهٔ تولیدات واکسن و سرم پیشرفت‌های بالای با حمایت از مؤسساتی که در این زمینه کار کنند، حاصل شده است.

وی با اشاره به اهمیت تکیه‌بر تحقیقات در کشور گفت: باید دانش فنی توسط مؤسسات دولتی در این حوزه خلق شود و در ادامه آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا به تولیدات بیشتر برسیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان کرد: تنها تکیه‌بر تولید صرف در مؤسساتی مانند موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی مدنظر نیست بلکه باید زمینه تحقیقاتی این موسسه نیز تقویت شود و در این راستا باید به دنبال برقراری تعامل بیشتر میان موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و کمیسیون کشاورزی مجلس باشیم.