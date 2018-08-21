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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

تجلیل از آزادگان بازنشسته شهرداری تهران

تجلیل از آزادگان بازنشسته شهرداری تهران

همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به ایران اسلامی، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران از آزادگان بازنشسته شهرداری تهران تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی قاسمی، مدیر عامل و عضو هیات مدیره سازمان بازنشستگی در مراسم تجلیل از آزادگان بازنشسته شهرداری تهران با بیان اینکه آزادگان ذخایر و گنجینه‌های به یادماندنی انقلاب اسلامی هستند، گفت: آزادگان با تحمل سختی‌ها توانستند نقش مهمی را در شکوفایی انقلاب اسلامی ایفا کنند.‌

مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ادامه داد: تجلیل از شما عزیزان، تجلیل از فرهنگ ایثار، مقاومت و صبر است و ما هرگز سختی‌هایی که آنان به دور از وطن خود تحمل کرده‌اند را فراموش نخواهیم کرد.

قاسمی همچنین بیان کرد: ملت ایران هیچگاه فداکاری و حماسه افرینی آزادگان ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس را فراموش نمی‌کند و همواره قدردان رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های این اسوه‌های صبر و ایثار خواهند بود.

وی در ادامه بیان کرد: باید آزادگان را الگو واسوه خود در تمام مراحل زندگی قرار دهیم چرا که آنان جوانی و جان خود را در طبق اخلاص نهاده و با صبر و مقاومت برای میهن اسلامی و هموطنان خود جانفشانی کرده‌اند.

در این نشست صمیمی آزادگان بازنشسته شهرداری تهران به بیان نحوه اسارت و اتفاقات آن دوران پرداختند.

کد مطلب 4381320
نورا حسینی

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