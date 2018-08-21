به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی قاسمی، مدیر عامل و عضو هیات مدیره سازمان بازنشستگی در مراسم تجلیل از آزادگان بازنشسته شهرداری تهران با بیان اینکه آزادگان ذخایر و گنجینه‌های به یادماندنی انقلاب اسلامی هستند، گفت: آزادگان با تحمل سختی‌ها توانستند نقش مهمی را در شکوفایی انقلاب اسلامی ایفا کنند.‌

مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ادامه داد: تجلیل از شما عزیزان، تجلیل از فرهنگ ایثار، مقاومت و صبر است و ما هرگز سختی‌هایی که آنان به دور از وطن خود تحمل کرده‌اند را فراموش نخواهیم کرد.

قاسمی همچنین بیان کرد: ملت ایران هیچگاه فداکاری و حماسه افرینی آزادگان ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس را فراموش نمی‌کند و همواره قدردان رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های این اسوه‌های صبر و ایثار خواهند بود.

وی در ادامه بیان کرد: باید آزادگان را الگو واسوه خود در تمام مراحل زندگی قرار دهیم چرا که آنان جوانی و جان خود را در طبق اخلاص نهاده و با صبر و مقاومت برای میهن اسلامی و هموطنان خود جانفشانی کرده‌اند.

در این نشست صمیمی آزادگان بازنشسته شهرداری تهران به بیان نحوه اسارت و اتفاقات آن دوران پرداختند.