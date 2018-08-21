۵ سالن تیراندازی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

مریم سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود پنج سالن تیراندازی در شهرستان‌های لردگان، کوهرنگ، کیار، فارسان و اردل، اظهار داشت: ورزش تیراندازی یکی از ورزش های مورد استقبال در چهارمحال بختیاری است.

وی عنوان کرد: در شهرستان لردگان یک سالن تیراندازی در حال تجهیز است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی می شود.

رئیس هئیت تیر اندازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این سالن ورزشی در بخش تپانچه و تفنگ فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: این سالن ورزشی تا پایان شهریور ماه در سطح استان فعال می شود.