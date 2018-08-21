زمین لرزه ۳.۶ ریشتری شهرستان باشت را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه در ساعت ۱۴ و ۲۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه ظهر سه شنبه به وقوع پیوست.
عمق این زمین لرزه ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.
از خسارات احتمالی زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.
گچساران- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ در مقیاس ریشتر شهرستان باشت در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه در ساعت ۱۴ و ۲۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه ظهر سه شنبه به وقوع پیوست.
عمق این زمین لرزه ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.
از خسارات احتمالی زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.
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