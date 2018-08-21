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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۱۵

در کهگیلویه و بویراحمد؛

زمین لرزه ۳.۶ ریشتری شهرستان باشت را لرزاند

زمین لرزه ۳.۶ ریشتری شهرستان باشت را لرزاند

گچساران- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ در مقیاس ریشتر شهرستان باشت در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه در ساعت ۱۴ و ۲۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه ظهر سه شنبه به وقوع پیوست.

عمق این زمین لرزه ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

از خسارات احتمالی زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

کد مطلب 4381451

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