تکمیل بانک اطلاعات زمین در قزوین و نظارت بر واگذاریها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله آقا علیخانی بازرس کل استان قزوین در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که روز سه شنبه در دادگستری تشکیل شد اظهار داشت: استان قزوین به دلیل صنعتی بودن و اهمیت ارزش زمین مورد تهدید در تعرض و تصرف غیر قانونی اراضی قرار دارد و باید مراقب باشیم تا این حقوق ملی تضییع نشود.

وی افزود: در خصوص تصرف اراضی در خرمدشت اقدامات خوبی انجام شد و پس از بازرسی میدانی در جریان نحوه واگذاری ها در بخش صنعت قرار گرفتیم.

آقا علیخانی بیان کرد: در شهرک صنعتی خرمدشت اراضی مستعدی بایگانی و ذخیره شده که جاذبه زیادی برای واگذاری دارد و مستعد تصرف است.

وی اظهارداشت: امکانات شهرک صنعتی برای صیانت از اراضی کافی نیست و نزدیکی اراضی به واحدهای صنعتی یک ظرفیت ارزشمند است اما چون حفاظت از اراضی دولتی کاملا سنتی است با این روش نمی توان از اراضی بیت المال صیانت کرد.

بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: بیشتر اراضی در محدوده شهری است و بخشی منابع طبیعی و بخشی با تغییر کاربری است اما هنوز اطلاعات جامعی از زمینهای دولتی نداریم و میزان دارایی دولت مشخص نیست لذا امکان نگهداری مطلوب هم وجود ندارد.

وی گفت: مواردی داریم که ثبت نشده و باید بانک اطلاعات زمین خود را کامل کنیم و با تسلط بیشتر بر امور و آشنایی با قوانین واگذاری از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری کنیم.

بازرس کل استان قزوین اضافه کرد: وقتی زمینها واگذار می شود باید پیگیر باشیم و نظارت کنیم تا نتیجه کار درست باشد و رها نشود و اگر واگذاریها اصولی نباشد با مشکلات عدیده ای روبرو می شویم و باید هزینه پرداخت کنیم.

آقا علیخانی اظهارداشت: در خیلی از موارد تضمین گرفته شده در واگذاری های زمین در بخش صنعت و سرمایه گذاری کافی نیست و شورای حفظ حقوق بیت المال باید در امور بانکی هم ورود کند تا کارها به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم سخت گیرانه عمل کنیم باید دست خیلی از مدیران بالا باشد لذا از مسئولان انتظار داریم بیت المال را سرمایه ای متعلق به خود بدانند و حساس باشند تا سرمایه های مردم حفظ شود.