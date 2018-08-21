دیدار تراکتورسازی و ماشین سازی با نمایندگان نصف جهان!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در هفته چهارم لیگ برتر به ترتیب در اصفهان و تبریز به مصاف سپاهان و ذوب آهن اصفهان می روند.

تیم تراکتورسازی با هدایت «جان توشاک» که هفته گذشته با یک گل سایپا را بدرقه کرد، ساعت ۲۰ روز جمعه ۲ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با سپاهان امیرقلعه نوعی دیدار می کند.

حسین زرگر این دیدار را سوت می زند و رضا سخندان، محمد راهی و سید رضا مهدوی نیز کمک داوران این دیدار خواهند بود.

تساوی های یک بر یک ماشین سازی ادامه پیدا می کند؟

اما ماشین سازی تبریز با هدایت فیروز کریمی، روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه اختصاصی بنیان دیزل تبریز از ذوب آهن اصفهان پذیرایی می کند.

این دیدار را نیز یاسر همرنگ داوری کرده و فرزاد بهرامی، یعقوب حجتی و رضا عادل کمک های او هستند.

ماشین سازی هفته گذشته با پیکان یک بر یک مساوی کرده بود، جالب اینکه سبزقبایان تبریزی تمامی بازی های خود در این فصل لیگ برتر را با همین نتیجه به پایان برده اند!

گفتنی است، تراکتورسازی با ۵ امتیاز در رده نهم و ماشین سازی با ۴ امتیاز در رده ۱۰ ام جدول رده بندی قرار دارند؛ تیم های سپاهان و ذوب آهن نیز با ۸ و ۵ امتیاز در رده های دوم و هشتم قرار گرفته اند.