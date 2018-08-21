به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کُریا تایمز، یک منبع آگاه امروز سه شنبه اعلام کرد که کره شمالی درباره ارائه اطلاعات کلیدی مرتبط با کلاهک‌ های هسته‌ ای و مراکز محرمانه آزمایش این تسلیحات به آمریکا موافقت کرده‌ است.

این منبع آگاه در این خصوص به رسانه مذکور گفت: کره شمالی در حال برنامه‌ ریزی برای ارائه فهرست مراکز آزمایش هسته‌ ای و نیز اطلاعاتی درباره کلاهک‌ های هسته‌ ای این کشور به مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هنگام سفر ماه جاری وی به پیونگ‌یانگ است.

این در حالیست که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در مصاحبه با شبکه اِی‌بی‌سی در اظهاراتی اعلام کرده بود: پمپئو به زودی به کره شمالی سفر می‌ کند.

بر اساس اعلام مشاور امنیت ملی آمریکا، وی برای چهارمین بار عازم پیونگ یانگ خواهد شد.