نوای«العفو» در حرم مطهر رضوی طنین انداز شد/راز و نیاز با معبود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه بعدازظهر سه شنبه با حضور دهها هزار زائر در بارگاه منور رضوی برگزار شد و مومنان خداجو با پروردگار خود راز و نیاز کردند.

حجت الاسلام سیدحسین مومنی در این مراسم اظهار کرد: اگر امروز در حرم امام رضا(ع) دستمان را بالا بردیم و در محضر خدا دعا کردیم یقینا خدای متعال دستمان را خالی بر نمی‏‌گرداند.

وی با اشاره به اینکه دعای عرفه دل و جان آدمی را به معبود نزدیک می‎کند، افزود: فرصت دعا و مسئلت از خداوند یکی از امتیازهای مهم روز عرفه به‏‌شمار می‌‏رود که بسیار مورد تأکید ائمه معصومین(ع) و بزرگان دین قرار گرفته است.

مومنی تصریح کرد: بنا به فرموده امام سجاد(ع) این روز روزی است که در آن درهای رحمت الهی باز بوده و خداوند رحمتش را بر مردم گسترانیده و بر همگان تفضل فرموده است، به همین خاطر توبه در آن مقبول و دعا به اجابت خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه دعا سلاح مومن است و اهل بیت(ع) الگوی انسان در دعا به پیشگاه خداوند هستند، عنوان کرد: در دعا کردن باید ادب را رعایت کرد، ادب در دعا یعنی بدانیم در مقابل خدای منان سخن می‏‌گوییم، خدایی که عزت و ذلت دست اوست و هرگز نباید از درگاهش نا امید شد.

مومنی تاکید کرد: گاهی دعا می‏‌کنیم اما دعای‏مان مستجاب نمی‏‌شود. روایت داریم اگر خدا بخواهد دعای بنده‌‏ای را اجابت نکند به او اجازه دعا کردن نمی‌‏دهد. اینکه اجازه دعا کردن به ما می‏‌دهند کاشف از اجابت است، منتهی نحوه اجابت را باید به خدا تفویض کرد و آن طور که خدا می‏‌خواهد. چون ما فقط جلوی پایمان را می‏‌بینم و از عاقبت دعایمان آگاه نیستیم.