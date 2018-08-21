نوای«العفو» در حرم مطهر رضوی طنین انداز شد/راز و نیاز با معبود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه بعدازظهر سه شنبه با حضور دهها هزار زائر در بارگاه منور رضوی برگزار شد و مومنان خداجو با پروردگار خود راز و نیاز کردند.
حجت الاسلام سیدحسین مومنی در این مراسم اظهار کرد: اگر امروز در حرم امام رضا(ع) دستمان را بالا بردیم و در محضر خدا دعا کردیم یقینا خدای متعال دستمان را خالی بر نمیگرداند.
وی با اشاره به اینکه دعای عرفه دل و جان آدمی را به معبود نزدیک میکند، افزود: فرصت دعا و مسئلت از خداوند یکی از امتیازهای مهم روز عرفه بهشمار میرود که بسیار مورد تأکید ائمه معصومین(ع) و بزرگان دین قرار گرفته است.
مومنی تصریح کرد: بنا به فرموده امام سجاد(ع) این روز روزی است که در آن درهای رحمت الهی باز بوده و خداوند رحمتش را بر مردم گسترانیده و بر همگان تفضل فرموده است، به همین خاطر توبه در آن مقبول و دعا به اجابت خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه دعا سلاح مومن است و اهل بیت(ع) الگوی انسان در دعا به پیشگاه خداوند هستند، عنوان کرد: در دعا کردن باید ادب را رعایت کرد، ادب در دعا یعنی بدانیم در مقابل خدای منان سخن میگوییم، خدایی که عزت و ذلت دست اوست و هرگز نباید از درگاهش نا امید شد.
مومنی تاکید کرد: گاهی دعا میکنیم اما دعایمان مستجاب نمیشود. روایت داریم اگر خدا بخواهد دعای بندهای را اجابت نکند به او اجازه دعا کردن نمیدهد. اینکه اجازه دعا کردن به ما میدهند کاشف از اجابت است، منتهی نحوه اجابت را باید به خدا تفویض کرد و آن طور که خدا میخواهد. چون ما فقط جلوی پایمان را میبینم و از عاقبت دعایمان آگاه نیستیم.
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