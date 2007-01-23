اجاره غرفه و انبار ناشران بین المللی بیش از 50 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، افزایش بهای غرفه و انبار در بخش بین المللی نمایشگاه کتاب تهران هزینه زیادی را بر ناشران تحمیل کرده است ، هم اکنون از سوی موسسه نمایشگاهها ، اجاره غرفه های این بخش به نسبت سال قبل پنجاه درصد افزایش یافته است که این مسئله می تواند منجر به فشرده سازی فضای غرفه ها شود .

به گفته ناشران این مسئله باعث می شود ناشران به اجبار و برای پرداخت مبالغ کمتر کتابهایشان را به صورت متراکم و در فضای کوچکتر از سال قبل عرضه کند .

موسسه نمایشگاهها در سال گذشته برای اجاره غرفه متری 200 دلار دریافت می کرد که این رقم در سال آینده به متری 300 دلار افزایش یافته .

به جزاین اجاره بهای انباربرای ناشران این بخش تا 70 درصد افزایش یافته است . درنمایشگاه بیستم از ناشران خارجی برای اجاره غرفه برای هر متر مربع فضا 250 دلار دریافت می کنند . سال گذشته این قیمت ها 150 دلار بود ، این در حالی است که ناشران خارجی موظف هستند کتابهایشان را با بهای اعلام شده قبلی و پشت جلد کتابها به فروش برسانند .