ادعای یک رسانه صهیونیستی درباره دلیل مذاکرات حماس با تل آویو!

به گزارش خبرگزاری مهر، جروزالیم پست درباره دلیل آغاز مذاکرات حماس با رژیم صهیونیستی ادعا کرده است: تهدید مستقیم رهبران ارشد حماس به قتل از سوی اسرائیل، این گروه را متقاعد به آغاز مذاکره با تل آویو کرده است.

مذاکرات حماس با اسرائیل از مدتی قبل آغاز شده و در این راه البته مصر و آمریکا نیز نقش داشته اند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که در پی آغاز و تداوم «تظاهرات بازگشت» فلسطینی ها و همچنین درمانده شدن رژیم صهیونیستی در مقابله با شیوه های جدید مبارزین فلسطینی، تل آویو راه جدیدی را برای توقف اعتراضات مردم غزه انتخاب کرده و آن مذاکره با حماس است.

علاوه بر آن رسانه های خبری رژیم صهیونیستی ادعا کرده اند که قطر و ترکیه به نیابت از جنبش حماس در روند مذاکرات میان این جنبش و اسرائیل درباره آتش بس حضور فعال دارند.

رسانه های اسرائیلی همچنین مدعی شده اند که کابینه این رژیم تلاش کرده است بر میانجیگری قطر میان تل آویو و حماس سرپوش بگذارد.

رسانه های مذکور همچنین آورده اند که قطر و اسرائیل درباره توافق آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی نشست سری داشته اند.