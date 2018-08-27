۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶

رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک :

۱۵ درصد کاهش تخلفات صنفی در قرچک/بازدیدها ۱۰درصد افزایش داشت

قرچک- رئیس اتاف اصناف شهرستان قرچک از افزایش ۱۰ درصدی بازدیدها از اصناف قرچک در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۷ خبر داد و گفت: تخلفات صنفی در این مدت ۱۵ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تاجیک ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در مرداد  ماه ۹۷  تیم بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان  قرچک ۴۰۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام داده است.

تاجیک ادامه داد: در این مدت ۱۹ برگه اخطاریه به واحدهای صنفی متخلف ارائه شده که نسبت به تعداد بازدید ها بسیار کم است و نشان از کاهش تخلفات  صنفی در قرچک است.

وی تاکید کرد: بازرسان اتاق اصناف به دنبال پلمب و  اخطاریه نیستند و در راستای امر به معروف و نهی از منکر بیشتر تذکرات شفاهی است، که تاثیر زیادی روی کسبه خواهد داشت.

رییس اتاق اصناف شهرستان قرچک بیان داشت: در مرداد ماه سال جاری بیشترین جرایم در سطح شهرستان قرچک تقلب، گران فروشی و عدم درج قیمت بود و اتحادیه های تعمیرکاران اتومبیل، خواروبار فروشان، مصالح فروشان و قنادان در این ماه گشت مشترک با اتاق را اجرا کردند.

تاجیک گفت: با توجه به آمار تعداد تخلفات صنفی کسبه و مغازه داران شهرستان قرچک نسبت ۵ ماه ابتدای سال گذشته  ۱۵ درصد کاهش و تعداد بازرسی ها  ۱۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک گفت:  با توجه به گرانی کالاها از ابتدای سال و تلاطم نرخ ارز، کاهش تخلفات صنفی و کسبه نشان از همراهی مغازه داران با اتاق اصناف و رعایت انصاف و کسب و کار حلال است.

تاجیک بیان کرد: بدین وسیله از عموم مغازه داران شهرستان قرچک به جهت رعایت قانون تشکر می کنیم.

