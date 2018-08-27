۱۵ درصد کاهش تخلفات صنفی در قرچک/بازدیدها ۱۰درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تاجیک ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در مرداد ماه ۹۷ تیم بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان قرچک ۴۰۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام داده است.

تاجیک ادامه داد: در این مدت ۱۹ برگه اخطاریه به واحدهای صنفی متخلف ارائه شده که نسبت به تعداد بازدید ها بسیار کم است و نشان از کاهش تخلفات صنفی در قرچک است.

وی تاکید کرد: بازرسان اتاق اصناف به دنبال پلمب و اخطاریه نیستند و در راستای امر به معروف و نهی از منکر بیشتر تذکرات شفاهی است، که تاثیر زیادی روی کسبه خواهد داشت.

رییس اتاق اصناف شهرستان قرچک بیان داشت: در مرداد ماه سال جاری بیشترین جرایم در سطح شهرستان قرچک تقلب، گران فروشی و عدم درج قیمت بود و اتحادیه های تعمیرکاران اتومبیل، خواروبار فروشان، مصالح فروشان و قنادان در این ماه گشت مشترک با اتاق را اجرا کردند.

تاجیک گفت: با توجه به آمار تعداد تخلفات صنفی کسبه و مغازه داران شهرستان قرچک نسبت ۵ ماه ابتدای سال گذشته ۱۵ درصد کاهش و تعداد بازرسی ها ۱۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک گفت: با توجه به گرانی کالاها از ابتدای سال و تلاطم نرخ ارز، کاهش تخلفات صنفی و کسبه نشان از همراهی مغازه داران با اتاق اصناف و رعایت انصاف و کسب و کار حلال است.

تاجیک بیان کرد: بدین وسیله از عموم مغازه داران شهرستان قرچک به جهت رعایت قانون تشکر می کنیم.