به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صحتی امروز در نشستی خبری با اشاره به پروژه های صنعت برق استان یزد در هفته دولت اظهار داشت: در این هفته ۸۷ پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح می شود که مهمترین آنها، دو نیروگاه تولید پراکنده برق است که در این هفته به شبکه برق یزد متصل میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خاموشیهای تابستانه یزد که تقریبا در تمام نقاط کشور نیز اتفاق افتاد، افزود: این خاموشیها به دلیل خروج نیروگاههای آبی از مدار تولید به دلیل کمبود بارندگی و خشکسالیها بود و این امر کاهش تولید برق را به همراه داشت.
صحتی با بیان اینکه اغلب ساعات خاموشیها بین ساعت ۹ تا ۱۱ صبح اتفاق افتاد، بیان کرد: برنامه ریزیها به نحوی بود که مردم در گرمای هوا دچار مشکل نشوند ضمن اینکه این خاموشیها می توانست برای کارخانجات نیز خساراتی را نیز به همراه داشته باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به ساعات اوج مصرف در تابستان امسال در استان یزد یادآور شد: امسال در تیرماه بیشترین میزان برق مصرف شد اما با این حال مشترکان خانگی و صنعتی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد صرفه جویی داشتند.
وی در مورد تعداد مشترکان برق استان یزد نیز بیان کرد: در حال حاضر تعداد مشترکان برق استان یزد ۶۵۲ هزار و ۸۱۷ مشترک است که از این تعداد ۵۲۹ هزار و ۴۳۸ مشترک خانگی و ۸۳ هزار مورد هم مربوط به مشترکان صنعتی و بقیه مشترکان سایر بخشها هستند.
صحتی در مورد برق رسانی به مناطق روستایی نیز عنوان کرد: در حال حاضر ۹۹.۷۳ درصد از خانوارهای روستایی استان یزد از نعمت برق برخوردارند و و تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار یزد، برقدار شده اند.
