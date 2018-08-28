به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، تیم ملی هندبال ایران در هجدهمین دوره بازی های آسیایی نتوانست به جمع ۴ تیم پایانی راه پیدا کند و در نهایت با غلبه بر عربستان در مکان پنجم این بازی ها قرار گرفت.

در حالی که علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال تاکید داشت غیبت چند لژیونر در عملکرد تیم ملی تاثیری نداشته و ایران با همین تیم می توانست به نیمه نهایی برسد، «زوران کاستاراتوویچ» سرمربی تیم ملی عقیده دیگری دارد.

کاستاراتوویچ در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی ابتدا به تشریح عملکرد تیمش در بازی با عربستان پرداخت و گفت: از دقیقه اول تا آخرین دقیقه نتیجه را کنترل کردیم. بازیکنانم مقابل عربستان باهوش بازی کردند. آنها انگیزه زیادی برای بازی در سطح بالا داشتند. ما مسابقه به مسابقه پیش آمدیم و بهتر شدیم.

وی افزود: برابر عربستان تلاش کردیم ریتم بازی را عوض کنیم. عربستان سریعتر بازی می کرد و باید آنها را کنترل می کردیم. به بازیکنانم به خاطر حضور خوبشان در بازی های آسیایی تبریک می گویم. همچنین به حریف به خاطر انجام بازی جوانمردانه تا انتهای مسابقه تبریک می گویم.

سرمربی تیم ملی هندبال در پاسخ به این سئوال که «آیا شخصا از عملکرد تیم در بازی های آسیایی راضی هستید؟»، تصریح کرد: انتظار من بیشتر بود. ما همیشه دنبال این هستیم که بهتر باشیم بخصوص در این رقابت ها؛ ما در جایگاه پنجم قرار گرفتیم درست مثل دوره قبلی بازی ها در کره جنوبی البته با این تفاوت که ۶ بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم؛ شاید بهترین بازیکنان خود را.

کاستاراتوویچ تاکید کرد: این شانس را داشتیم تا به جمع چهار تیم پایانی راه یابیم. با استراتژی اینجا آمدیم. متاسفم؛ بازیکنانم تلاش زیادی در تمرینات داشتند ولی گاهی اوقات رویاها به حقیقت نمی پیوندد.

«علیرضا رحیمی در گفتگوی خود اعلام کرده بود که از نتایج تیم ملی در بازی های آسیایی راضی نیست و در آینده درباره ادامه کار کاستاراتوویچ در تیم ملی با این مربی مذاکره خواهد داشت»؛ سرمربی تیم ملی هندبال در همین رابطه و در پاسخ به پرسشی مبنی بر مدت زمان قراردادش با فدراسیون ایران، گفت: قراردادم انتهای ماه دسامبر تمام می شود. این به این معنا است که تا آن موقع در تهران می مانم تا به تیم شما در مسابقات آسیایی که در اردن برگزار می شود، کمک کنم.

«با این حساب آیا شما در تیم ملی ایران ماندنی هستید؟» کاستاراتوویچ در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: این سئوال برای رئیس فدراسیون است. اگر آنها از من ناراضی باشند، با من ادامه نخواهند داد.

این مربی همچنین درباره اینکه عملکرد تیم ملی توقعات را برآورده نکرده است، گفت: من هم راضی نیستم. شما به عنوان ورزشکار و مربی همیشه تلاش می کنید بهترین نتایج را بگیرید. تعدادی از بازیکنان در سطح خود نبودند و اشتباهاتی داشتند. همینطور ۶ لژیونر خود را نداشتیم. بعضی از نفرات هم مصدوم بودند مثل علی موسوی که بعد از کمپ قطر آسیب دید و فقط سه جلسه با ما تمرین کرد.