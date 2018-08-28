به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش، این فروشگاهِ دوستدار طبیعت در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و با هدف حفظ و حراست از محیط زیست، از سال گذشته اقدام به جایگزینی کیسه های زیست تخریب پذیر با هدف کاهش اثرات مخرب زیست محیطی کرد.
هم اکنون در بیش از یک هزار شعبه فروشگاه زنجیرهای افق کوروش در سراسر کشور کیسههای تجزیه پذیر که قابلیت بازگشت سریع به محیط زیست را دارند، بهمنظور بهبود کیفیت محیط زیست توزیع میشود.
درج هشدارهای زیست محیطی روی کیسه های تجزیه پذیر با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از دیگر اقدامات افق کوروش در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت و مشارکت در آگاهی رسانی و آموزش عمومی برای اصلاح الگوی مصرف است که در تابستان سال جاری و در تمامی شعب فروشگاه زنجیرهای افق کوروش در ۳۱ استان کشور و ۲۴۵ شهر عملیاتی شده است.
فروشگاه همواره تخفیف افق کوروش بهعنوان بزرگترین فروشگاه زنجیرهای کشور و پیشرو در حفظ و حراست از محیط زیست با کیسههای تجزیه پذیر که از موادی تولید میشود که به طبیعت باز میگردد و همچنین با درج هشدارهایی با موضوع بحران کم آبی، روی کیسههای تخریب پذیر مبنی بر اینکه «نسبت بارش در ایران حدود یک سوم متوسط بارش در جهان بوده، نسبت مصرف آب خانگی در ایران دو برابر متوسط جهان است، نسبت سرعت تبخیر در ایران چهار برابر متوسط جهان است»، تلاش کرد تا در راستای حفظ طبیعت، افکار عمومی را هر چه بیشتر نسبت به صرفهجویی در مصرف آب، هدایت کند.
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