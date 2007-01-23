کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری های قلبی و عروقی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمپوزیوم یک روزه با همکاری مرکز قلب بیمارستان بقیة الله، بیمارستان قلب شهید رجایی، مرکز قلب تهران و با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پنجشنبه 5 بهمن در بیمارستان شهید رجایی برگزار می شود.

این سمپوزیوم دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصین بیماری های قلب و عروق، جراح قلب و بیهوشی، بیماری های داخلی، رادیولوژی، آسیب شناسی تشریحی و بالینی و پزشکی هسته ای است.

سمپوزیوم یک روزه "کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری های قلبی و عروقی" همچنین دارای امتیاز CAE از انجمن متخصصین علوم پزشکی اروپا است.