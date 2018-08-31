«رویداد گیمین ۲۰۱۸» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف با هدف ارتقای سطح یادگیری دانشجویان مهندسی صنایع از تابستان ۹۶ اقدام به طراحی رویدادی تحت عنوان GAMEIN (گیمین) کرده است.
این رویداد بر آن است تا دو مفهوم gamification به معنای بازیسازی و involvement به معنای درگیر شدن را در قالب یک بازی عملی به نمایش گذارد. در واقع آموزش به کمک ابزارهای عملی همچون بازی میتواند بسیار تاثیرگذارتر ظاهر شود و به خوبی مفاهیم آموزشی را منتقل کند.
هدف این بازی، شبیهسازی مدیریت زنجیره تامین در سطح خرد است. در این مسابقه ۲۸ تیم ۳ نفره به مدت دو روز در تاریخهای ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ با هم به رقابت میپردازند.
روز قبل مسابقه نیز یک جلسه توجیهی برای تیمهای شرکت کننده در این رویداد برگزار می شود.
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