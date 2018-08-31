۷ پروژه در حاجی آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۷ پروژه در حاجی آباد با حضور استاندار محترم ، رئیس مجمع نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به بهره برداری رسید،

فریدون همتی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران بیان داشت: شهرستان حاجی آباد دروازده استان هرمزگان و کریدور خروجی حمل و نقل استان بوده و این فرصت بسیار خوبی است که از ظرفیت های فروان آن استفاده کرد.

همتی از حاجی آباد به عنوان یک شهرستان با پتاسیل بالا در بخش های مختلف یاد کرد و تصریح کرد: شرایط آب و هوایی این شهرستان فرصت خوبی را برای کشاورزان ایجاد کرده که با ما باید با اجرای کامل طرح الگوی مصرف کشت و آبیاری قطره ای از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان حاجی آباد می تواند به اشتغال استان کمک شایانی کند عنوان کرد: حاجی آباد ،به دلیل شرایط خاص آب و هوایی، فرصت های خوبی را برای اشتغال در بخش های کشاورزی ، گردشگری ایجاد کرده، وجود معادن در آنجا نیز خودت فرصت و ظرفیت خوبی برای اشتغال بوده است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: احداث بندر خشک در حاجی آباد می تواند در آینده ای نزدیک،می تواند نوید افقی روشن باشد و باید تمام توان خود را به کار بگیریم و این ظرفیت ها را به فرصت تبدیل کنیم تا اشتغال پایداردر این شهرستان رونق بگیرد ، با این همه موقعیت اشتغال در حوزه های مختلف نباید هیچ جوان بیکاری داشته باشیم.

همتی با تأکید بر اینکه کم بودن و درست مصرف کردن آب باید در بین مردم به یک رفتار تبدیل شود گفت : به دلیل کم بارشی، سال گذشته، سخترین سال آبی ما بوده که سپری شد و ما در این شرایط سخت، برنامه های خوبی داریم و می خواهیم در بخش آب شرب از آب شیریکن ها استفاده کرده و در حوزه کشاورزی نیز با توسعه گلخانه ها و استفاده از آبیاری قطره ای بتوانیم میزان آب مصرفی را به حداقل برسانیم.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: ۱۱۶ هکتار گلخانه در شهرستان حاجی آباد وجود دارد که در تلاش هستیم وبا هدف گذاری که انجام داده ایم بتوانیم سالی هزار هکتار گلخانه احداث کنیم.

همتی در ادامه افزود: ما افق روشنی را برای اشتغال در شهرستان حاجی آباد می بینیم مثلا در فصل برداشت محصولات کشاورزی ، حدود ۵۰۰ نفر در حوزه بسته بندی محصولات نیاز است که باید مردم از این ظرفیت های اشتغال استفاده کنند.

این مقام مسئول در مراسم افتتاح اولین سیلوی گندم هرمزگان گفت: سیلوی غلات ۵ مخزن ۱۰ هزار تنی که کلنک آن کمتر دو سال پیش زده شد امروز کار خود را آغاز کرد و ما در تولید گندم خودکفا شده ایم.

وی تصریح کرد: امروز شاهد افتتاح پروژه های خوبی در بخش بهداشت و درمان که افتتاح اورژانس برزگ بیمارستان فاطمه الزهرا(س) بودیم که با این کار نیاز مردم شهرستان حاجی آباد در این خصوص تأمین می شود و در خصوص پزشک نیز این بیمارستان شرایط خوبی دارد و در صورت نیاز مردم این منطقه به پزشک متخصص، هفته ای دو روز متخصصان مورد نیاز در این مکان حضور پیدا می کنند.

فرماندار شهرستان حاجی آباد نیز گفت : در مجموع هفته دولت امسال ۸۲ پروژه در بخش های مختلف با اعتباری بالغ بر ۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید که ۷ پروژه از آن ، با اعتبار ۷۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.