راهپیمایی بازگشت رژیم اسراییل را مجبور به لغو محاصره غزه خواهدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد: راهپیمایی بازگشت برای مقابله با طرح سرکوب مسئله فلسطین و در تلاش برای تثبیت حق بازگشت آوارگان ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: مقاومت با تمام اشکال خود گزینه راهبردی ملت ما در مقابله با رژیم صهیونیستی و تحقق رؤیایی بازگشت و آزادی ادامه خواهد داشت.

بیانیه مذکور افزود: راهپیمایی بازگشت بر توانایی ملت ما در مواجهه با معامله قرن (طرح اعلام نشده آمریکا در مورد مسئله فلسطین) تاکید کرد و نشانگر وحدت ملی و سیاسی است.

به گزارش مهر، راهپیمایی موسوم به بازگشت از اواخر مارس گذشته (۱۰ فروردین) و در راستای تاکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی که در سال ۱۹۴۸ خانه های خود را ترک کرده اند، در نوار مرزی غزه با اراضی اشغالی شروع شد.

در این راهپیمایی تاکنون بیش از ۱۷۰ نفر به شهادت رسیده و ۱۸ هزار نفر دیگر زخمی شدند که ۴۵۰۰ نفر از زخمی ها با گلوله جنگی مجروح شده اند.