هم اندیشی هنرمندان تجسمی درباره جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی، نشست هم اندیشی هنرمندان تجسمی درباره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر عصر شنبه ۱۰ شهریور در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. در این نشست هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی، محمد احصایی، محمد حسین حلیمی، غلامحسین نامی، ابراهیم حقیقی، بهرام کلهر نیا، فرح اصولی، یعقوب عمام پیچ، احمد وکیلی، نگار نادری پور، حمید شانس، فرزاد هاشمی، کوروش شیشه گران، مسعود زنده روح کرمانی، جمشید حقیقت شناس، مجتبی آقایی، رضا نامی، علی اشرف صندوق آبادی، کامبیز درم بخش، فرزاد ادیبی، شهلا محجوبی، علی هاشمی شهرکی، مهران هوشیار، امیر سقراطی، فرزاد فرجی، روح الله شمسی زاده، محسن سلیمانی، امیر راد، سعید فلاح فر و اردشیر میرمنگره حضور داشتند.

هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی هدف از برگزاری این نشست را بررسی ۱۰ دوره گذشته جشنواره تجسمی فجر بر شمرد و گفت: ما در این نشست ۱۰ دوره گذشته را آسیب شناسی می کنیم و برای بهتر برگزار نمودن دوره های آتی و کیفیت بخشی به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از اساتید محترم هنرهای تجسمی تقاضا دارم نقطه نظرات شان را نسبت به جشنواره های دوره های گذشته و بهبود وضعیت جشنواره در سال های آینده ارایه کنند.

مظفری در پایان این جلسه با بیان اینکه طی چند روز آینده شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر تشکیل می شود، افزود: ظرف چند روز آینده شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر تشکیل خواهد شد و با تدوین آیین نامه و انتخاب دبیر رسما فعالیت یازدهمین دوره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر آغاز خواهد شد.

در این نشست مباحثی درباره جایگاه فعلی و ضرورت های جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و نسبت جشنواره تجسمی فجر با دوسالانه ها و چگونگی برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر مطرح شد و مقرر شد شورایی برای برنامه ریزی یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر تعیین شود.