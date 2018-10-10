به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی رییس و اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر را منصوب کرد.
هادی مظفری رییس شورای سیاستگذاری و ابراهیم حقیقی، لیلی گلستان، فرزاد ادیبی، امیر راد، امیر احمد فلسفی، احمد عربانی، مهران هوشیار، کیانوش غریب پور، محسن سلیمانی، اردشیر مجردتاکستانی، حمید شانس و سیف الله صمدیان به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری معرفی شدند.
حسینی در این حکم نوشته است: «با عنایت به حسن سوابق علمی و هنری و بهره مندی از شایستگی و تجربیات ارزنده شما به موجب این حکم به عنوان رییس و عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب میشوید. امید است با همکاری و همفکری سایر اعضای شورا در امر برنامهریزی و برگزاری این رویداد هنری موفق و پیروز باشید.»
هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی و رییس شورای سیاستگذاری نیز در این باره گفت: دبیر جشنواره تجسمی فجر در این دوره در جلسات شورای سیاستگذاری جشنواره انتخاب و در روزهای آتی معرفی می شود.
یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی بهمن ماه سال ۱۳۹۷ برگزار میشود.
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