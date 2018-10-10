به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی رییس و اعضای شورای سیاست­گذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر را منصوب کرد.

هادی مظفری رییس شورای سیاستگذاری و ابراهیم حقیقی، لیلی گلستان، فرزاد­­ ادیبی، امیر راد، امیر احمد فلسفی، احمد عربانی، مهران هوشیار، کیانوش غریب­ پور، محسن سلیمانی، اردشیر مجردتاکستانی، حمید شانس و سیف الله صمدیان به عنوان اعضای شورای سیاست­گذاری معرفی شدند.

حسینی در این حکم نوشته­ است: «با عنایت به حسن سوابق علمی و هنری و بهره­ مندی از شایستگی و تجربیات ارزنده شما به موجب این حکم به عنوان رییس و عضو شورای سیاست­گذاری یازدهمین جشنواره بین­ المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب می‌­شوید. امید است با همکاری و هم­‌فکری سایر اعضای شورا در امر برنامه‌­ریزی و برگزاری این رویداد هنری موفق و پیروز باشید.»

هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی و رییس شورای سیاست­گذاری نیز در این باره گفت: دبیر جشنواره تجسمی فجر در این دوره در جلسات شورای سیاست­گذاری جشنواره انتخاب و در روزهای آتی معرفی می شود.

یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی بهمن ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می‌­شود.