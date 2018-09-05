پنیر موجب افزایش کلسترول نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه دوبلین ایرلند با مطالعه مردان میانسال و دارای اضافه وزن دریافتند پنیر برای کلسترول بد نیست و حتی پنیر پرچرب می تواند از قلب محافظت کند.

در جدیدترین مطالعه، محققان دریافته اند خوردن پنیر چدار پرچرب توسط افراد میانسال دارای اضافه وزن موجب کاهش بیشتر کلسترول در مقایسه با افرادی شد که پنیر کم چرب یا کره خورده بودند.

در طول این مطالعه، شرکت کنندگان مقادیر قابل توجهی پنیر چدار پرچرب به مدت ۶ هفته متوالی مصرف کردند و محققان به این نتیجه رسیدند که محتوای پنیر، یعنی نحوه ترتیب بندی پروتئین و کلسیم در پنیر چرب، آن را در مقایسه با سایر لبنیات گزینه بهتری برای کلسترول می کند.

«اما فینی»، سرپرست تیم تحقیق، با مطالعه ۱۶۴ فرد ایرلندی دریافت که شرکت کنندگانی که در رژیم غذایی شان پنیر چدار ایرلندی پرچرب گنجانده بودند، و تنها ۵۵ میلی لیتر شیر در روز مصرف می کردند دچار اضافه وزن نشدند.

در مقابل، هم میزان کلسترول کل و هم میزان کلسترول بد شرکت کنندگان کاهش یافته بود.