حمله به نمایندگی های دیپلماتیک خلاف قانون و شرع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از التحریر، تعدادی از شیوخ و بزرگان عشایر استان بصره با انتشار بیانیه ای خواستار خویشتن داری معترضان و نیروهای امنیتی در بصره شدند.

عشایر بصره ضمن محکوم کردن اقدامات خرابکارانه در بصره تأکید کرده اند که این اقدامات هیچ ارتباطی با دین یا قانون ندارد و یادآور شده اند که تظاهرات در این استان از ابتدا مسالمت آمیز بوده و مطالبات مردم قانونی و شرعی بوده است.

در ادامه این بیانیه آمده که تحقق مطالبات مردم در بصره وظیفه دولت است و در عین حال اخیرا اقداماتی مانند آتش زدن نهادهای دولتی، مدارس، مقرهای احزاب و نمایندگی های دیپلماتیک صورت گرفته که خلاف شرع و خلاف قانون است.

عشایر عراق از معترضان در بصره خواسته اند که به توطئه های نفوذی ها گرفتار نشوند و از نیروهای امنیتی درخواست کرده اند که با خویشتنداری و صبر از وقوع درگیری جلوگیری کنند.