نخست وزیر یونان به روسیه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان، اعلام کرد که از سوی مقامات روسیه دعوت نامه رسمی دارد و دیپلمات های یونانی در حال آماده سازی تمهیدات سفر او به روسیه هستند.

سیپراس گفت: می دانید که رابطه روسیه و یونان تا حدودی تیره شده است و اکنون ما در حال تلاش برای بازگرداندن آن به حالت عادی و تقویت همکاری در برخی مناطق هستیم.

به گفته وی، یک جلسه کمیسیون همکاری بین دولتی با حضور مقامات روسی و یونانی تشکیل خواهد شد.

سیپراس زمان دقیق سفر خود را اعلام نکرد اما گفت که دیپلمات های دو کشور، در حال رایزنی درخصوص این موضوع هستند.