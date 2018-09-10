بررسی شایعات مربوط به زائران عراقی مشهد در کمیسیون فرهنگی مجلس

نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز اتهاماتی که از سوی برخی رسانه ها و افراد در مورد حضور زائران عراقی در مشهد مطرح شده بود در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به فضای تخریبی و غیر واقعی که در مورد زائران و مسافران عراقی در جامعه ایجاد شده بود و نگرانی هایی که در میان آحاد مردم بوجود آورده بود، کمیسیون فرهنگی تصمیم گرفت جلسه ای را برای بررسی این موضوع با حضور مسئولان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت کشور، حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متاسفانه شهر مشهد در رابطه با این موضوع بارها مورد اتهام قرار گرفته است؛ اولین بار در سال ۹۴ روزنامه گاردین این اتهام را مطرح کرده بود که در دفتر بنده در مشهد کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شد.

وی افزود: بعد از آن روزنامه «الشرق الاوسط» چنین اتهامی را به زائرین ایرانی که در اربعین به کشور عراق سفر می کنند، مطرح کرد. بنده با توجه به بررسی این موضوع گزارشی در این خصوص به کمیسیون ارائه دادم.

وی تأکید کرد: این خط تخریبی در خارج از کشور دو هدف را دنبال می کند. اول شیعیان ایران و عراق را متهم به فساد کند و دوم اینکه روابط بین ایران و عراق را تیره و تار سازد.

پژمانفر افزود: روابط دوستانه ایران و عراق با توجه به کمک ایران در سقوط داعش و همچنین سفر ایرانیان در اربعین به عراق رو به گسترش است و چنین اتهاماتی برای تیره کردن روابط دو کشور مطرح می شود.

وی تاکید کرد: گزارش وزارت کشور، وزارت اطلاعات و ناجا تأکید بر این موضوع داشت که خطی در خارج از کشور به دنبال تخریب روابط شیعیان ایران و عراق است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: یک جریان سیاسی در داخل کشور تلاش دارد خط تخریب را علیه مشهد دامن بزند و ریشه مشکلاتی مانند اغتشاشات دی ماه و لغو کنسرت‌ها را به گردن این شهر بیاندازد.

نماینده مردم مشهد تأکید کرد: این جریان سیاسی در راستای تخریب جریانی که در انتخابات مقابل آنها قرار داشت چنین روشی را در پیش گرفت. برخی از اصلاح طلبان بدون اینکه بدانند اینگونه اتهامات و دروغ ها چه تبعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد، چنین خطی را در پیش گرفته اند.

وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان حج و زیارت و بنده به عنوان نماینده مشهد گزارشی در این خصوص در کمیسیون فرهنگی ارائه دادیم، اظهار داشت: جمع بندی گزارش این بود که خط سیاسی در راستای تخریب روابط شیعیان عراق و ایران در خارج کشور برنامه ریزی می کند.

پژمانفر گفت: علاوه بر این جریان سیاسی نیز در داخل کشور مسئله تخریب مشهد را در دستور کار دارد تا مردم مشهد و مجاورین امام رضا(ع) را به برخی مسائل متهم کند. من از مردم مشهد به خاطر رفتار سیاسی برخی جریانات عذرخواهی می کنم.