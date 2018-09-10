  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

در بازار آزاد تهران؛

سکه طرح جدید ۱۲۰هزار تومان گران شد/نرخ: ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

سکه طرح جدید ۱۲۰هزار تومان گران شد/نرخ: ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

بر اساس معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲۰ هزار تومان افزایش، به چهارمیلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲۰ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با دویست هزار تومان افزایش مواجه بود که نرخ آن به چهار میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

هر نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی نیز به ترتیب ۱۱۰ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان و ده هزار تومان گران شد و نرخ آن به دو میلیون و ۱۰۴ هزار تومان، یک میلیون و ۱۰۳ هزار تومان و ۶۲۲ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۳ دلار و ۶۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۵۹ هزار و ۴۶۰ تومان است.

کد مطلب 4399483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها