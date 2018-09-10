سکه طرح جدید ۱۲۰هزار تومان گران شد/نرخ: ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲۰ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با دویست هزار تومان افزایش مواجه بود که نرخ آن به چهار میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

هر نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی نیز به ترتیب ۱۱۰ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان و ده هزار تومان گران شد و نرخ آن به دو میلیون و ۱۰۴ هزار تومان، یک میلیون و ۱۰۳ هزار تومان و ۶۲۲ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۳ دلار و ۶۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۵۹ هزار و ۴۶۰ تومان است.