دولت الکترونیک راه حل مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی، عصر دوشنبه در نشست با فعالان فناوری و ارتباطات استان گلستان که با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در موضوعات مرتبط با شرکت های دانش بنیان تجربه زیادی در کشور نداریم و سابقه آن به ۱۵ الی ۲۰ سال می رسد در حالی که اقتصاد خوب و پر رونقی در آن وجود دارد.

وی افزود: چرخه علم و ثروت با دانش بنیان کامل می‌شود و در این سال که به نام اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری شده چنین نگاهی می تواند به توسعه استان کمک کند.

هاشمی ادامه داد: اصلی‌ترین راه حل موجود مشکلات اقتصادی، الکترونیکی کردن دولت است و این نشان می دهد شرایط خدمات اقتصادی و اداری با گذشته متفاوت شده است و باید با روش‌های متفاوتی که به کار می‌بریم نتایجی از جمله ماندن جوانان در کشور حاصل شود.

استاندار گلستان با بیان این که نخبگان حساس هستند و اگر به آن‌ها امکانات ندهیم محیط دیگری را انتخاب می کنند، اظهار کرد: فضای اقتصاد مقاومتی استان در گذشته رونق زیادی نداشته اما با همه این تفاسیر اتفاقات خوبی در سنوات گذشته رخ داده است.

هاشمی افزود: گلستان ظرفیت خوبی در زمینه علم و فناوری دارد که برخی از آن‌ها بُرد جهانی دارند.

وی ادامه داد: در سال های گذشته رونق خوبی در دانش بنیان کشور از جمله حمل و نقل هوشمند، خریدهای اینترنتی، بیوتکنولوژی، دارویی و پزشکی اتفاق افتاد.

هاشمی تصریح کرد: در آخرین جمع‌بندی وزارت ارتباطات شاخص های ارتباطی استان در رشته های مختلف ارتقا داشته و به پنج، ۶ و هفت رسیده است.

استاندار گلستان گفت: موضوعات مهمی را در اقتصاد دانش‌بنیان در استان دنبال می‌کنیم که بهره وری در کشاورزی در زمینه روش های نوین و حسگرهایی که به کاهش آتش سوزی جنگل ها کمک می کنند، از جمله آن ها است.

هاشمی افزود: گلستان اقوام مختلف و ظرفیت‌های گوناگونی دارد و به ایران کوچک معروف است و ظرفیت‌های خوبی در صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی استان داریم و به خوبی مسیر توسعه استان را طی می کنیم.

وی با بیان این که هنوز از روند توسعه استان رضایت قلبی نداریم، گفت: تلاش می‌کنیم تا موانع را کاهش دهیم و مسیر توسعه کشور را طی کنیم.

وی افزود: همه جای شهرها را باید پارک علم و فناوری بدانیم. یکی از اشکالات موجود به مسئولان برمی‌گردد و مشکل بعدی به فعالان پارک علم و فناوری است که باید مطالبه گر باشند.

استاندار گلستان خاطر نشان کرد: قول ۵۰ الی ۶۰ هکتار زمین به پارک علم و فناوری داده بودیم که زمینی که از جهاد کشاورزی برای این کار گرفته شد را بعد از برطرف کردن موانع تحویل می‌دهیم.

وی گفت: ۲۰ هکتار در منطقه ویژه و ۲۰ هکتار در شرق استان در گنبدکاووس با محوریت استان فعال خواهد شد.