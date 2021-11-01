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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۲۶

فرمانده سپاه گلستان:

حُسن اعتماد دولت در انتخاب استاندار بومی را به فال نیک می گیریم

حُسن اعتماد دولت در انتخاب استاندار بومی را به فال نیک می گیریم

گرگان- فرمانده سپاه نینوای گلستان با بیان اینکه باید حُسن اعتماد دولت در انتخاب استاندار بومی و انقلابی را به فال نیک گرفت، گفت: سپاه در کنار دولت برای تحول گلستان خواهد کوشید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی عصر دوشنبه در دیدار با استاندار گلستان اظهارکرد: حُسن اعتماد دولت مردمی آیت الله رئیسی را به فال نیک می‌گیریم و از دولت به دلیل انتخاب استاندار بومی و از جریان انقلابی استان تشکر می‌کنیم.

فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود: همه ما می‌دانیم که چهره فقر و محرومیت در عرصه‌های مختلف زیر پوشش سبز جنگل‌های گلستان پنهان شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های فوق العاده ای در استان ما وجود دارد اما از استفاده درست و به موقع این ظرفیت‌ها در طول سالیان گذشته غفلت شده است.

وی بیان کرد: با روی کار آمدن یک دولت انقلابی و حضور یک استاندار انقلابی مردم استان امید دارند تا تحول استان را ببیند و ما هم اعلام می‌کنیم تمام قد در کنار شما هستیم.

کد مطلب 5341532

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