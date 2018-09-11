خودروی تسلا در ۱.۶ ثانیه هک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تسلا یکی از خودروسازانی است که به امنیت اطلاعات کاربران بسیار اهمیت می دهد اما هنوز هم در برابر ریسک های امنیتی قرار دارد.

محققان KULeuven روشی را با جزئیات برای میانبر زدن رمزگذاری کلید fob خودروی Model S تشریح کرده اند. سارقان با کمک این روش می توانند نسخه ای از کلید ساخته و پس از ورود به خودرو آن را روشن کنند.

کلید fob یک دستگاه کوچک امنیتی است که از آن برای دسترسی کنترل شده و ایمن به شبکه خدمات واطلاعات استفاده می شود.

آنها متوجه شند fob های به کاررفته در کلید خودرو از یک سایفر ۴۰ بیتی استفاده کرده اند که به راحتی هک می شود. هنگامیکه محققان دو کد از یک fob خاص را به دست بیاورند، فقط کافی است کلیدهای رمزگذاری را آزمایش کنند تا بتوانند قفل خودرو را باز کنند.

به گفته آنها، سارقان برای هک کلید ها فقط به تجهیزاتی به ارزش ۶۰۰ دلار و ۱.۶ ثانیه زمان نیاز دارند تا بتوانند وارد خودرو شوند.