نخستین حضور منصوریان در تیم عراقی و مشخص شدن اولین بازیکن ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان که چندی پیش به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال الطلبه عراق انتخاب شده بود، امروز شنبه برای نخستین بار در تمرینات این تیم حضور یافت و با بازیکنان و اعضای کادر فنی دیدار کرد.

منصوریان که سابقه سرمربیگری در تیم های فوتبال مختلف فوتبال ایران از جمله استقلال را در کارنامه دارد، قرار است چند بازیکن ایرانی را هم به تیم الطلبه عراق ببرد که نخستین آنها فرشید باقری بازیکن سابق استقلال است.

محمد خرمگاه مدافع سابق استقلال که همدوره علیرضا منصوریان بوده و در کادر فنی تیم های او هم حضور داشته است، با این سرمربی به عراق رفته تا فعالیت خود در تیم الطلبه را آغاز کنند.