ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح «همصدا» در خراسان شمالی خبر داد و بیان کرد: این طرح با هدف یکسانسازی، ارتقای کیفیت و همسانسازی شیوههای آموزش امداد و نجات به دانشآموزان آغاز شده است.
وی با اشاره به حضور ۱۰۰ مربی دادرس از سراسر خراسان شمالی در دورههای آموزشی، افزود: هدف ما این است که تمامی آموزشهایی که دانشآموزان در قالب طرحهای دادرس و ماهر دریافت میکنند، در یک چارچوب تخصصی و منسجم ارائه شود تا آمادگی مدارس در برابر حوادث به شکل واقعی تقویت شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی همچنین از برنامهریزی گسترده برای پوشش مدارس خبر داد و گفت: تا پایان بهمنماه طرح دادرس در ۲۰۰ مدرسه با مشارکت بیش از ۶ هزار دانشآموز اجرا میشود. طرح ماهر نیز در ۱۵۰ مدرسه دیگر عملیاتی خواهد شد.
محبان نقش مربیان این دو طرح را محوری توصیف کرد و ادامه داد: مربیان دادرس و ماهر خط مقدم انتقال مهارتهای حیاتی به نسل نوجوان هستند و اجرای طرح همصدا فرصتی برای همافزایی، بهروزرسانی و همسانسازی آموزشهاست تا خروجی دورهها برای دانشآموزان اثربخشتر و کاربردیتر باشد.
