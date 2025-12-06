  1. استانها
محبان: طرح دادرس تا پایان بهمن در ۲۰۰ مدرسه خراسان شمالی اجرا می‌شود

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از اجرای طرح «دادرس» در ۲۰۰ مدرسه استان تا پایان بهمن‌ماه خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت بیش از ۶ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح «همصدا» در خراسان شمالی خبر داد و بیان کرد: این طرح با هدف یکسان‌سازی، ارتقای کیفیت و همسان‌سازی شیوه‌های آموزش امداد و نجات به دانش‌آموزان آغاز شده است.

وی با اشاره به حضور ۱۰۰ مربی دادرس از سراسر خراسان شمالی در دوره‌های آموزشی، افزود: هدف ما این است که تمامی آموزش‌هایی که دانش‌آموزان در قالب طرح‌های دادرس و ماهر دریافت می‌کنند، در یک چارچوب تخصصی و منسجم ارائه شود تا آمادگی مدارس در برابر حوادث به شکل واقعی تقویت شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی همچنین از برنامه‌ریزی گسترده برای پوشش مدارس خبر داد و گفت: تا پایان بهمن‌ماه طرح دادرس در ۲۰۰ مدرسه با مشارکت بیش از ۶ هزار دانش‌آموز اجرا می‌شود. طرح ماهر نیز در ۱۵۰ مدرسه دیگر عملیاتی خواهد شد.

محبان نقش مربیان این دو طرح را محوری توصیف کرد و ادامه داد: مربیان دادرس و ماهر خط مقدم انتقال مهارت‌های حیاتی به نسل نوجوان هستند و اجرای طرح همصدا فرصتی برای هم‌افزایی، به‌روزرسانی و همسان‌سازی آموزش‌هاست تا خروجی دوره‌ها برای دانش‌آموزان اثربخش‌تر و کاربردی‌تر باشد.

