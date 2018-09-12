تساوی پرسپولیس برابر نساجی در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران از هفته ششم هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۲۰:۳۰ امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

بازی با پاس های کوتاه و پرتعداد بازیکنان نساجی شروع شد و شاگردان جواد نکونام سعی داشتند مقابل حملات دقایق ابتدایی میزبان بایستند. به همین خاطر در زمین حریف پاس های کوتاه و پرتعداد دادند تا اجازه بازیسازی را از حریف بگیرند.

با این حال بعد از دقایقی پرسپولیس شرایط را متعادل کرد اما در دقیقه ۱۵ نساجی صاحب بهترین فرصت بازی شد اما توپ ارسالی از جناح چپ از مقابل عباس زاده عبور کرد و توسط انصاری به کرنر فرستاده شد.

بعد از این فرصت سرخپوشان نبض بازی را در اختیار گرفتند و شاگردان نکونام در زمین خودشان به دفاع پرداختند. با این حال شاگردان برانکو بالاخره در دقیقه ۳۰ نخستین موقعیت جدی را روی دروازه خلق کردند که طی آن ضربه علی علیپور به تیر افقی دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

در دقایق باقی مانده نیمه اول هم پرسپولیس تلاش زیادی کرد تا به گل برتری دست پیدا کند اما ضعفی که در دیدارهای گذشته این تیم وجود داشت بازهم به چشم آمد و سرخپوشان اطراف محوطه جریمه حریف برنامه ای برای رسیدن به گل نداشتند و زهردار نبودند.