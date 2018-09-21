علیرضا حنیفی نویسنده و کارگردان نمایش «سرباز شال بلند» درباره اجرای این اثر نمایشی که در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: «سرباز شال بلند» از ۲۰ شهریور ماه اجرای عمومی‌خود را آغاز کرده است. با وجود ایام محرم و ترجیح بیشتر مردم به حضور در مراسم‌های عزاداری تا امروز استقبال از نمایش بد نبوده اما آن طور هم که انتظار داشتیم راضی‌کننده نیست. متاسفانه به جز حوزه هنری که قرار است چند ماه آینده کمک هزینه‌ای در اختیار ما قرار دهد هیچ ارگانی این نمایش را که مضمونی دفاع مقدسی دارد تحت پوشش قرار نداده است و تا امروز همه هزینه‌ها به صورت شخصی پرداخت شده است.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: این نمایش روایت زندگی مادر یک سرباز است. این سرباز روزی به مادرش زنگ می‌زند و به دلیل سرد بودن هوا از او می‌خواهد تا برایش یک شال گردن ببافد. مادر شروع می‌کند به بافتن شال و بعد متوجه می‌شویم که بیش از ۲۰ سال است که از این تلفن گذشته و نه پسر به مرخصی آمده و یا خبری از او شده است و نه این شال برای او فرستاده شده است. مادر همچنان در تخیلات خودش دارد این شال را می‌بافد و الان کل ساختمان را شال فراگرفته است. مادر معتقد است که این شال باید آنقدر بلند باشد که علاوه بر پوشاندن پسرش بتواند در اختیار دشمن هم قرار گیرد چون آنها هم سردشان است و باید گرم شوند.

حنیفی یادآور شد: در این نمایش شال نماد صلح است و مادر نیز در صحنه‌ای اعتراض می‌کند که چرا به جای کلاه‌خود و ادوات جنگی، شال در اختیار سربازها قرار نمی‌دهند چون آنها در جبهه سردشان می‌شود و فرقی بین دوست و دشمن نباید گذاشت. در پایان نمایش شاهد بازگشت سرباز به همراه جنازه خودش هستیم اما مفهوم انتظار هنوز به پایان نرسیده و خواهر سرباز که در انتظار دیدن او کور شده است جای مادر را می‌گیرد و نماد یک مادر دیگر می‌شود که در انتظار سربازهای دیگری است که هنوز به خانه باز نگشته‌اند.

این هنرمند تئاتر ادامه داد: بن مایه اصلی نمایش مساله انتظار است و اینکه همیشه خانواده‌هایی هستند که در انتظار بازگشت سربازهایشان به سر می‌برند و امیدوارم دنیا به سمتی برود که این انتظارها پایان یابد.

وی در پایان درباره فضاسازی نمایش بیان کرد: نمایش در بستری رئالیستی روایت می‌شود اما در میانه با نمایشی اپیک روبرو می‌شویم و در انتها فضاسازی به سمت سوررئال گرایش پیدا می‌کند. سعی نکردم خودم را در یک سبک و سیاق خاص محدود کنم بلکه تلاشم این بوده است که آنچه را که می‌تواند در بیان مفهوم مورد نظر به من کمک کند، به کار بگیرم. این نمایش ۲۶ شهریور ماه آخرین اجرای خود را داشت و سپس بعد از پایان ایام عزاداری امام حسین (ع) مجددا از اول تا ۱۰ مهرماه روی صحنه خواهد بود.

علیرضا حنیفی، سحر صفانیا، شراره مرادی و مصطفی پارسایی بازیگران این نمایش هستند.

«سرباز شال بلند» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا حنیفی تا ۱۰ مهر هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ماه حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ روی صحنه خواهد رفت.