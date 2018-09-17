مستحق پیروزی بودیم/ فکر کنم بازی بعد را از دست دادم!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری پس از پیروزی سه بر یک تیمش برابر الدحیل قطر در ورزشگاه آزادی گفت: یک نمایش قابل قبول و یک برد خوب و صعود به مرحله بعد ماحصل عملکرد ما برابر الدحیل بود. آنها با تک گلی که در نیمه اول وارد دروازه ما کردند فکرمی کردند پیروز میدان خواهند بود و به مرحله بعد صعود می کنند.

وی تأکید کرد: در نیمه اول هم ما باید به گل دست پیدا می کردیم که متأسفانه بدشانس بودیم ولی در نیمه دوم تلاش بیشتری از خود نشان دادیم و به سه گل دست پیدا کردیم و توانستیم به مرحله بعد لیگ قهرمانی صعود کنیم.

انصاری در ادامه خاطرنشان کرد: فکر می کنم با توجه به کارتی که در این دیدار گرفتم بازی بعد مقابل السد یا استقلال تهران را از دست داده ام و نمی توانم تیمم را همراهی کنم.

وی در خصوص مصدومیتش گفت: مشکل خاصی نیست و ان شاءالله هرچه زودتر بهبودی حاصل خواهد شد و دوباره به تمرینات باز خواهم گشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه هواداران ممنونم. آنها حمایت زیادی از ما کردند و در شبی باشکوه و فراموش نشدنی آنقدر عرصه را بر الدحیل با حمایت هایشان تنگ کرده و به ما نیروی مضاعف دادند که توانستیم یک برد خوب را به دست آوریم.