برای مقابله با احتکار همه باید به صحنه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری شامگاه سه شنبه و در مراسم شب تاسوعای حسینی در حرم مطهر امام خمینی( ره) طی سخنانی با تشریح شرایط کنونی جامعه گفت: امروز ایران در آزمونی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز قرار گرفته است و مسئولان باید انقلاب، اخلاص امام( راه) ، شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی و فرماندهان جنگی را الگوی خود قرار داده و با همان شجاعت و سخت کوشی به عرصه بیایند.

وی با بیان این که امروز مسئولان جامعه در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته اند، گفت: امروز برای هیچ مسئولی روز استراحت و به خود پرداختن نیست، همه باید با کار و تلاش بی وقفه برای رفع مشکلات بکوشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: نظام بانکی، پولی، مالی، صادرات و واردات و تجارت امروز باید بدانند، در عرصه جنگ اقتصادی با درایت عمل کنند.

انصاری سپس به احتکار کالاها توسط برخی از افراد اشاره کرد و گفت: مردم و بازاریان باید همکاری کنند، بازاریان عزیز، فعالان تولید و کارخانه داران بدانندف امروز روز احتکار نیست، نباید در این شرایط سخت در جهت منافع شخصی گام برداشت.

وی اضافه کرد: امروز کسی که احتکار و کم فروشی کند، مانند کسی است که روز عاشورا آب داشته باشد و از اهل بیت(ع) دریغ کند، فرقی ندارد، این ها صحنه امتحان است، نمی شود، کسی یک شبه قهرمان یک ورزشی شود، خون دل، بدن سازی و زجر و تمرین می خواهد، حال چطور ممکن است، ملتی در مقابل امریکا و همراهانش بایستد و با پارتی بازی و گران فروشی و کم فروشی توقع نصرا الهی داشته باشیم، این گونه نمی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که مردم باید به صحنه بیایند، گفت: امروز در جنگ اقتصادی و تبلیغی به طور تمام عیار درگیر هستیم و می بایست برای پیروزی در این جنگ همه با هم وارد عمل شویم، امروز قبل از مردم مسئولان در معرض امتحان هستند، که چطور جامعه را با صداقت مدیریت می کنند، باید مسیرها را به خوبی شناسایی کرده و مسیرهای امن و ناامن را سنجیده و با تدبیر و امید و عقل گروه را هدایت کنند.

وی گفت: امروز عده ای در داخل آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می کنند، پخش دروغ و شایعات و گسترش فضای بی اعتمادی از جمله اقدامات در زمین دشمن است.

انصاری با بیان این که امروز یک هزار و ۵۰۰ منافق در فضای مجازی علیه ایران و امید کشور در حال تبلیغ هستند، گفت: امروز آشفته بازاری مملو از حس ناامنی، بزرگ نمایی مشکلات و بی اعتمادی ایجاد کردند.

وی با بیان این که من مشکلات را نفی نمی کنم، گفت: اما باید بدانیم، دشمن می خواهد با تبلیغ انسجام، وحدت و امنیت را از ما بگیرد، باید به هوش باشیم.

بر اساس این گزارش، در این مراسم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، اعضای بیت امام راحل و جمع کثیری از مردم مومن و شهیدپرور حضور داشتند.