به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر عبدوس ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر بابیان اینکه امروز دشمن می‌خواهد با استفاده از ایجاد جنگ روانی و اقتصادی بذر ناامیدی را در جامعه القا کند، ابراز داشت: کسانی که دست به احتکار کالا می‌زنند درواقع از بصیرت برخوردار نیستند و این به معنای گام برداشتن در مسیر مطالبات دشمن است.

وی افزود: احتکار کنندگان کالا در انبارها و منازل باید بدانند که این عمل آن‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت، درواقع مردم را مقابل نظام اسلامی قرار می‌دهند و با ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت به اهداف موردنظر خود دست خواهند یافت لذا در این شرایط باید هوشیار بود تا در زمین دشمن بازی نکنیم.

ضرورت بصیرت افزایی در بین عزاداران حسینی

امام‌جمعه موقت سمنان بابیان اینکه مقام معظم رهبری سال‌ها اقتصاد مقاومتی را با نام‌گذاری شعار سال فریاد کشیدند، ابراز داشت: اگر اندکی به فرامین ایشان توجه می‌شد اکنون به این وضعیت گرفتار نبودیم از سوی دیگر بی‌تدبیری برخی مسئولان نیز به این مشکلات دامن زد و امروز برای رهایی از آسیب‌های اقتصادی باید بر حمایت از تولید داخل تکیه کنیم.

عبدوس در ادامه تصریح کرد: دشمن اسلام بدون معنویت را دنبال می‌کند تا از این طریق به اهداف شوم خود دست پیدا کند بنابراین می‌کوشد تا از طریق اقتصادی به ما چیره شود که امروز می‌بینیم با بصیرت ملت ایران این توطئه آن‌ها نیز نقش بر آب خواهد شد.

وی افزود: دشمن میلیاردی برای براندازی نظام تلاش می‌کند اما این اقدام آن‌ها راه به‌جایی نخواهد برد زیرا مردم با بصیرت و انقلابی ایران نخواهد گذاشت احدی قداست نظام را از چشم آن‌ها بیندازد بنابراین در مجالس سوگواری سالار شهیدان باید بیش از هر چیز بر هوشیاری و بصیرت تأکید کنیم تا راه نفوذ دشمن همچنان مسدود باقی بماند.

عبدوس اضافه کرد: امروز باید نهضت عاشورا برای همه مردم به‌منزله درس عبرت باشد تا اجازه ندهیم کسی بر ما چیره شود بنابراین هشیاری و بصیرت عزاداران حسینی ضرورتی است که باید به آن توجه کرد.