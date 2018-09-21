آمریکا دیگر اعتباری در عراق ندارد/ واشنگتن همچون «گرگ زخمی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «محمد محی» در سخنانی گفت: آمریکا پس از آنکه متحدان خود در عراق را از دست داده است دیگر از چنان نفوذی که بتواند بر اوضاع جاری عراق تأثیر بگذارد، برخوردار نیست. متحدان واشنگتن در عراق دیگر اعتمادی به وعده های این کشور ندارند و زیر بار فشارهای ان نمی روند.

سخنگوی رسمی کتائب حزب الله عراق خاطرنشان کرد که طرف های آمریکایی، سعودی و اماراتی فشارهای زیادی به طرف های سنی عراق وارد آوردند تا آنها را هم رو در روی ایران در عراق قرار دهند اما موفق نشدند.

محی گفت آمریکا دیگر نفوذ و اعتبار چندانی در عراق ندارد و بیش از هر چیز شبیه گرگ زخمی است؛ این کشور با اینکه ابزارهای فشار زیادی در چنته دارد اما نتوانسته است محاسبات کنونی را به هم بزند زیرا بازیگر اصلی صحنه عراق، ابتکار عمل را به دست گرفته است.

وی گفت که تنها برگ برنده آمریکا در شرایط کنونی برای اعمال فشار، حضور نظامی مستقیم و تهدید تلویحی به استفاده از گروه های تروریستی مثل بقایای داعش است تا بتواند با استفاده از آنها هر از گاهی اوضاع امنیتی عراق را به هم بزند.

وی خاطرنشان کرد که آمریکا به دلیل وجود مهمترین عنصر در صحنه عراق یعنی نیروهای حشد شعبی و گروه های مقاومت در این مورد هم موفقیتی به دست نخواهد آورد، چرا که گروه های مقاومت مانع بزرگی در مقابل دست درازی آمریکا به فضای داخلی عراق و تکرار چیزی شبیه فاجعه داعش در سال 2014 هستند.

این شخصیت عراقی افزود: نمی گوییم آمریکا به طور کامل شکست خورده است اما به طور قابل ملاحظه ای عقب نشینی کرده است و اکنون می کوشد با مدیریت روند عقب نشینی حداقل آبروی خود و بخشی از نفوذ خود را در عراق و منطقه حفظ کند.