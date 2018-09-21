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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

فرمانده سپاه ناحیه ورامین:

دشت ورامین ۱۷۰۰ شهید تقدیم و ۱۶ هزار پرونده ایثارگری دارد

دشت ورامین ۱۷۰۰ شهید تقدیم و ۱۶ هزار پرونده ایثارگری دارد

ورامین- فرمانده سپاه ناحیه ورامین گفت: دشت ورامین ۱۷۰۰ شهید تقدیم و ۱۶ هزار پرونده ایثارگری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید تاجیک در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین طی سخنانی اظهار داشت: تا زمانی که انقلاب نبود این ایثارگری ها و از جان گذشتگی ها وجود نداشت و اگر دشمن امروز راه پیشرفت ما فراهم شده است به واسطه همین جانبازی ها است.

تاجیک در ادامه افزود: ما با تاسی از ایثار و فداکاری ها و گذشتی که در حماسه کربلا داشته ایم توانستیم پیروز جبهه های حق علیه باطل در دفاع مقدس باشیم و باید بدانیم که امام حسین در کربلا مذاکره کرد و کاری کرد که برخی از افراد که در سپاه دشمن بودند فریاد زنان به سمت امام برگردند.

وی بیان داشت: ورامین همانطور که مبدا انقلاب اسلامی ایران بوده است در دفاع مقدس نیز دین خود را ادا کرده است و ۱۷۰۰ شهید تقدیم کرده و در ۸ سال دفاع مقدس با جان و دل پایداری کرده اند و در این خطه خانواده ای نیست که رزمنده و آزاده و ایثارگر و شهید نداشته باشد.

فرمانده سپاه ناحیه ورامین با بیان اینکه ۲۲۱ نفر در زمان جنگ تحمیلی به اسارت عراق در آمدند گفت: این افراد امروز افتخار ازادگی را دارند و ۵۴۰۰ نفر از جانبازان کسانی بودند که سلامتی و جان خود را دادند که این کشور با عزت بماند.

تاجیک با اشاره به اینکه امروز ۱۶ هزار نفر پرونده ایثارگری در دشت ورامین وجود دارد گفت: این تعداد پرونده نشان می دهد که این افراد به جبهه ها اعزام شدند تا از کشور دفاع کنند.

وی افزود: امروز دشمن در حوزه حقوق  بشر ما هم حرف دارد و می خواهند حقوق بشر وحشیانه را حاکم کنند و حقوق بشر اسلامی را قبول ندارند و نمی دانند که حقوق بشر وحشیانه آنان بود که در یمن حمام خون راه انداخت و آنگاه به ایران به دلیل اعدام قاچاقچیان اعتراض می کنند.

فرمانده سپاه ناحیه ورامین بیان داشت: در حوره حمایت از مظلومان منطقه ما حرف برای گفتن داریم و سازش نخواهیم کرد و به دفاع از این مظلومان خواهیم پرداخت چرا که سیدالشهدا هم برای دفاع از مظلومان قیام کرده است.

کد مطلب 4408138

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