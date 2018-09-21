جدیدترین موضع گیری مغرب در قبال روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام مغربی مدعی شد که دلایل قطع روابط با تهران همچنان پابرجاست.

سخنگوی دولت مغرب ادعا کرد: تصمیمی که مغرب چند ماه قبل اتخاذ کرد در راستای دفاع از تمامیت ارضی مان پس از تلاش ایران برای هدف قرار دادن آن، صورت گرفت. تصمیم در راستای دفاع از یکپارچگی کشور و بر اساس داده های ملموس که به ایران ارائه شد، اتخاذ شد. غیر از سه عاملی که بر اساس آن تصمیم اتخاذ شد و به ایران ارائه شد، چیزی وجود ندارد و هنوز این تصمیم به قوت خود باقی است.

شایان ذکر است که دولت مغرب در ماه مه گذشته به ادعای حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه پولیساریو روابط خود را با تهران قطع کرد اما ایران این ادعا را کذب دانست.