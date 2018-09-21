طرح جدید ترافیکی شهر بندرعباس از ۱۵ مهرماه اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای شهر با هدف بازگشایی مدارس برگزار شد که با غیبت مدیرکل آموزش و پرورش استان روبرو شد و مورد اعتراض اعضای شورای شهر نسبت به بی توجهی مدیران آموزش و پرورش شد.

فیصل دانش رئیس شورای شهر بندرعباس در ابتدای این جلسه با بیان اینکه این جلسه با هدف حمایت از مدارس سطح شهر بندرعباس در آستانه بازگشایی مدارس برگزار شده است، بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع انتظار داشتیم که مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان مساله بازگشایی مدارس را جدی بگیرد و شخصا در این جلسه شرکت کند، هر چند که دانش هاشمی پور مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان قبل از جلسه در تماس تلفنی به خاطر عدم حضور عذرخواهی کرد.

دانش گفت : با توجه به اینکه در آستانه سال تحصیلی هستیم می بایست شرایطی مهیا شود که دانش آموزان با آرامش خیال و در شرایط ایمن به تحصیل بپردازند.

دانش افزود: مدیریت تحصیل ۱۴۰ هزار دانش آموز در شهرستان بندرعباس کار بسیار بزرگ و حساسی است ، لذا همکاری و همراهی همه مسئولین و دستگاهها اجرایی را می طلبد.

رئیس شورای شهر بیان داشت: بنظر می رسد بیشترین تعامل شهرداری با آموزش و پرورش در این دوره اتفاق می افتد، البته که تعامل می بایست دو سویه باشد، تعدادی از اعضای شورای شهر، خود فرهنگی هستند که این یک فرصت مناسب برای حمایت از بخش فرهنگ است.

دانش در ادامه با اشاره به تشکیل جلسه شورای ترافیک در استانداری به مناسبت بازگشایی مدارس و حضورش در این جلسه خاطر نشان کرد: در این جلسه مباحث مهمی در رابطه با بازگشایی مدارس از جمله؛ خدمات رایگان روز اول مهر ماه به دانش آموزان توسط ناوگان اتوبوسرانی شهرداری بندرعباس و توجه به امر خط کشی عابر پیاده در مسیر مدارس و همچنین منع حفاری در این ایام را بیان داشت.

رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: طرح جدید ترافیک قرار بود در همین ایام توسط شهرداری اجرا شود. اما جهت جلوگیری از آشفتگی و بی نظمی ترافیکی در ابتدای سال تحصیلی ، مقرر شد این طرح تا ۱۵ مهر ماه به تعویق بیوفتد و بعد از آن تاریخ بدون نقص اجرا گردد.

حیاط مدارس خارج از زمان مدرسه می تواند به پارکینگ تبدیل شود

کیانوش جهانبخش عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: عدم حضور مدیرکل آموزش و پرورش در جلسه ای که برای کمک به مدارس تشکیل شده است، توهین به شورا است و من از اعضای شورا می خواهم با رای گیری مساله تعامل با آموزش و پرورش را از دستور کار این جلسه خارج کنند.

وی افزود: مدارس با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند، به همین دلیل با مجوز شورای شهر به مدارس اجازه داده می شود که در ساعات خارج از مدرسه،حیاط مدرسه با هماهنگی راهنمایی و رانندگی جهت پارکینگ استفاده شود تا شاهد کاهش معضل ترافیکی در سطح شهر باشیم و از طرفی دیگر درآمدی هم برای مدارس ایجاد می شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و ارزیابی شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان داشت : از آنجایی که بعضی از مدارس در دل محلات قرار گرفته اند، شهرداری می تواند در حیاط مدارس زمین های چمن مصنوعی و یا زمین رو باز ایجاد کند تا هم به سرانه فضای ورزشی افزایش یابد و هم اینکه اهالی محله بتوانند از این زمینهای ورزشی استفاده کنند.

پرویز سالاری، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: آموزش و پرورش یک ظرفیت است و باید از این ظرفیت در راستای ارتقای حقوق شهروندی استفاده بهینه کنیم.

وی افزود: یکی از معضلات اصلی جامعه کمبود نشاط اجتماعی است و ایجاد نشاط اجتماعی باعث می شود که جلوی خیلی از آسیب های اجتماعی گرفته شود.

سالاری گفت : یکی از مولفه های اصلی نشاط اجتماعی، ورزش و هنر است پس در این زمینه کارگروهی متشکل از سازمان فرهنگی ورزشی و آموزش و پرورش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تشکیل شود.

اسلام باوقار،عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: مدیریت شهری در راستای خدمات رسانی بهینه به دانش آموزان آمادگی دارد با یک هم افزایی و همدلی به این مهم برسد.

باوقاربیان کرد: برای بازگشایی مدارس هر ساله در بهترین مدرسه های شهر برنامه ی بازگشایی اجرا مییشود. برای سالجاری پیشنهاد میشود با یک برنامه ریزی صحیح در مدارسی که امکانات آنها خیلی کم است این برنامه ها برگزار شود.

باوقار گفت:اعضای شورا باید با همفکری و تعامل در جهت رفع مشکلات و معضلات ترافیکی حرکت کنند.

مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: تعامل شهرداری و آموزش و پرورش کمک بزرگی به توسعه فرهنگ است و می توان از این فرصت برای ارتقای حقوق شهروندی استفاده کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بندرعباس افزود: آموزش و پرورش به عنوان نهاد توسعه زیر بنایی جامعه است و تمامی ارگان ها از جمله شهرداری می بایست ظرفیت های خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

خدمات حمل و نقل ناوگان اتوبوسرانی در روز اول مهر برای دانش آموزان رایگان است

فرزانه آرامش رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس در این جلسه گفت: استفاده از اتوبوس در روز اول مهر ماه جهت جابجایی دانش آموزان در سطح شهر بندرعباس رایگان است و ناوگان حمل و نقل سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان آمادگی کامل دارد.

آرامش بیان کرد: ایمن بودن مدارس سطح شهر مسئله مهمی است که نگرانی خانواده ها را به دنبال دارد و آموزش و پرورش با کمک دیگر نهادها باید در زمینه ورود کنند.

اسماعیل بواشه رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز گفت : همه دستگاهها وظیفه دارند که به آموزش و پرورش کمک کنند که یک نوع سرمایه گذاری محسوب می شود.

بواشه افزود : در رابطه با شهرک پیامبر اعظم تفاهمنامه ای امضا شده است و در کمیسیون معماری و شهرسازی نیز مصوب شده که ۵ سایت این شهرک به شهرداری واگذار شود تا شهرداری بتواند خدمات بیشتر و بهینه تری به ساکنین این شهرک ارائه نماید.

حجت الاسلام احمد عامری سیاوهویی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس در این جلسه گفت: با توجه به اینکه روحانیت در بسیاری از حوزه ها پیشقدم و پیشتاز بودند به عنوان حلقه مفقوده ای در مجموعه آموزش و پرورش احساس می شود و آموزش و پرورش میبایست از روحانیت بعنوان تربیت معلم استفاده کند.

وی افزود: شهرک پیامبر اعظم، شهرک محرومی است و عمده خانواده های کم برخوردار در این شهرک ساکن هستند که باید سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان این منطقه جدی گرفته شود تا خدمات بهتری ارائه گردد.

موسی عید زاده دبیر ستاد پروژه ی مهر شهرداری بندرعباس نیز در این جلسه گفت: ستاد استقبال از پروژه مهر در شهرداری چند سالی است که فعال شده و شهرداری بندرعباس در این زمینه اقدامات موثری در شهر اجرا می کند.

عید زاده افزود : ترمیم روکش آسفالت، پاکسازی معابر شهری، جمع آوری نخاله های اطراف مدارس، خط کشی مقابل درب مدارس و هرس کردن درختان در پیاده روهای اطراف مدارس و اجرای سرعت کاه و علائم هشدار دهنده ایمنی از جمله مواردی است که در آستانه بازگشایی مدارس انجام شده است.

در ادامه هر یک از حاضرین در جلسه که از آموزش و پرورش حضور داشتند به ارائه گزارشی پرداختند.

قابل ذکر است؛ که شهر بندرعباس ۱۴۰ هزار دانش آموز با ۶ هزار و ۳۰۰ کلاس درس و ۹۴۰۰ نیروی انسانی را به خود اختصاص داده است.