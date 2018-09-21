ترافیک آزادراه ساوه تهران نیمه سنگین است

سرهنگ حامد محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت محور های مواصلاتی غرب استان تهران اظهار داشت: در برخی مقاطع محور تهران- شهریار شاهد ترافیک پر حجم هستیم.

محمودی در ادامه افزود: در خروجی های تهران و عوارضی اتوبان قم- تهران حجم خودروها بالا رفته و شاهد حرکت کند وسایل نقلیه هستیم و ترافیک نیمه سنگین نیز در این محور مشاهده می شود.

وی ترافیک در محورهای دیگر غرب استان تهران از جمله محور ساوه- تهران را نیز نیمه سنگین خواند و بیان داشت: رانندگان باید با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی تردد کنند، تا شاهد وقوع حوادث نباشیم.

رییس پلیس راه غرب استان تهران با اشاره به جاده قدیم قم گفت: در این مسیر و در محدوده حسن آباد، حجم خودروها بالا است، اما توقف نداریم.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، محور تهران- فشم در شمال تهران نیز دارای ترافیک نیمه سنگین است.

محمودی با اشاره به ترافیک محورهای مواصلاتی گفت: در این محورها باید از تعجیل و شتاب زدگی خودداری کرد و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام گذاشت و رانندگان نهایت دقت و توجه را داشته باشند تا خدایی ناکرده دچار حوادث ناگوار نشوند و همچنین در صورت خستگی و خوابالودگی از عزیزان می خواهیم نسبت به استراحت و شروع مجدد حرکت اقدام کنند.