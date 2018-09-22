سایپا از شکست یک پیروزی شیرین ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شامگاه امروز شنبه با دیدار تیم های سایپا و نفت مسجدسلیمان در ورزشگاه شهید دستگردی تهران پیگیری شد که طی آن شاگردان علی دایی به برتری ۲ بر یک رسیدند.

در این دیدار ابتدا کولیبالی در دقیقه ۳۸ توانست دروازه تیم میزبان را باز کند تا نیمه اول با برتری شاگردان علیرضا مرزبان به پایان برسد. در نیمه دوم اما شاگردان علی دایی تلاش زیادی کردند تا از شکست فرار کنند.

ابتدا در دقیقه ۶۳ محمدرضا سلیمانی گل نخست را برای سایپا به ثمر رساند و در دقیقه ۷۳ رضا اسدی دومین گل را برای نارنجی پوشان به ثمر رساند تا این تیم به یک پیروزی خوب دست پیدا کند.

شاگردان علی دایی با این پیروزی ۱۳ امتیازی شدند و به رده سوم جدول صعود کردند. نفت مسجدسلیمان هم با ۳ امتیاز در رده پانزدهم باقی ماند.