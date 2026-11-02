https://mehrnews.com/x3dvG7 ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۳ کد مطلب 6998087 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۳ روایت ۲۴۷ شب ایستادگی مردم خمین خمین- در این ویدئو روایت ۲۴۷ شب ایستادگی مردم خمین در تجدیدمیثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6998087 کپی شد مطالب مرتبط روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۶ شب خروش مردم دیار آفتاب قصه ۲۴۶ شب پایداری؛ وقتی مردم خمین بر سر عهدشان ایستادند میدان داری مردم محلات در شب ۲۴۸ تجدید میثاق با رهبری ۲۴۶ روز پایداری؛ تجدید عهد مردم محلات با آرمانهای انقلاب کردکوی بار دیگر با حضور پرشور مردم به میدان آمد موج حضور شبانه مردم در خیابانهای بندرترکمن برچسبها تجمع مردمی خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی
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