به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌معاونت سیما، مهدی سالم مدیر شبکه امید درباره تغییر جدول پخش شبکه امید همزمان با شروع فصل پاییز و آغاز مدارس گفت: شبکه امید به عنوان شبکه تخصصی نوجوان چیدمان پخش برنامه‌های خود را متناسب با تقویم تحصیلی مدارس تنظیم می‌کند. بر این اساس در ابتدای سال تحصیلی جدید و پس از اتمام تعطیلات تابستانه، ساعت پخش برنامه‌ها از ۲۴ ساعت به ۱۸ ساعت می‌رسد.

سالم درباره تغییرات و کاهش ساعات پخش برنامه‌های این شبکه توضیح داد: اول مهر ماه ۹۷ برنامه‌های شبکه از ساعت ۶ بامداد شروع و تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. طبق روال قبل از تعطیلات تابستان نیز از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح مجموعه ای از تصاویر مستند برای علاقه مندان تصاویر بی کلام پخش خواهد شد.

وی با اشاره به تغییرات محتوایی که در برنامه‌های شبکه امید رخ می‌دهد، بیان کرد: برنامه بامدادی از ساعت ۶ تا ۷ صبح با بخش‌هایی پرنشاط و پر انرژی برای شروع یک روز خوب ترتیب داده شده است. همچین برنامه ویژه بازگشایی مدارس از یکشنبه اول مهر تا پنجشنبه پنجم مهر ساعت ۱۸:۳۰ پخش می‌شود.

مدیر شبکه امید درباره مجموعه برنامه‌هایی که در فصل پاییز پخش می‌شود صحبت کرد و درباره نام و محتوای آنها توضیح داد: سری جدید «جهان ورزش» ویژه نوجوانان، «مگه می‌شه» (آزمایشگاه علمی‌خانوادگی)، «تک زنگ» (معرفی نخبگان نوجوان)، «رسانش» (معرفی و بررسی فیلم‌های ساخته شده برای مخاطب نوجوان در طول چهل سال گذشته)، «بازی ویزیون» (معرفی بازی‌های مخصوص رده سنی نوجوانان)، «پرانتز باز» (بررسی اتفاقات فرهنگی اجتماعی)، «کاربرانه» (سواد دیجیتال)، «بازی خور» (مسابقه مهارت افزایی)، «نبرد ربات‌ها» (مسابقه مبارزه نبرد ربات‌های ایرانی)، «ماجراجو» (رالی نوجوان)، «سر به سر» (کنجکاوی‌های نوجوانانه)، «دوربین امید» (گزارشی از اتفاقات روز)، «چاپارخانه» (برنامه تعاملی شبکه با مخاطبان) و «ما اینیم دیگه» (ارایه دستاوردهای چهل سالگی انقلاب) از جمله برنامه‌هایی است که قرار است در این فصل پخش شود.

وی دی پایان درباره پویانمایی‌های جدید این شبکه عنوان کرد: مجموعه‌های جدید پویانمایی با همکاری مرکز صبا نیز به زودی روی آنتن می‌رود که شامل مجموعه «جوانمردان» و «شاهنامه» است.

فیلم‌های سینمایی روزانه شبکه امید نیز به دلیل برنامه‌های تولیدی عصرگاهی فقط روزهای پنجشنبه و جمعه پخش خواهد شد.