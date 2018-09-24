وقوع ۴ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۰ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: روز یکم مهرماه شهروندان همدانی ۴۶۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۱۳ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۶۵ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۳۷۰ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی اضافه کرد: عملیات انجام شده در این مدت ۱۰ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق منزل در شهرک الوند و دره مرادبیگ، حریق چوب بری در چهارراه بابک، حریق باغ در جاده ملایر، حریق درختان در حیدره، حریق مخروبه در مزدقینه و ۴ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در حیدره، بلوار بعثت، میدان بیمه و پایانه سرگذر بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان افزود: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در سعیدیه و جاده فقیره و مهار حیوانات در آزاد غربی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.