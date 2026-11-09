سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان اصفهان اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله قاطع با پدیده سرقت، مأموران انتظامی کلانتری‌های تابعه طی گشت‌زنی‌های هدفمند، حضور در اماکن پرتردد، پارک‌ها و همچنین اجرای گشت‌های شبانه، موفق به کشف ۵ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت مسروقه شدند.

وی کشف ۲ فقره سرقت داخل خودرو، ۲ فقره سرقت کابل، ۵ فقره سرقت از اماکن، ۴ فقره کش‌روی، یک فقره سرقت دوچرخه و ۳ فقره سایر سرقت‌ها را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح برشمرد و افزود: در این رابطه ۳۶ سارق شناسایی و دستگیر شدند که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان ضمن تأکید بر استمرار این طرح‌ها از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و هوشیاری در حفظ و نگهداری اموال و وسایل نقلیه خود، زمینه پیشگیری از وقوع سرقت را فراهم کنند؛ همچنین در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.