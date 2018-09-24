به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، همزمان با افتتاحیه نمایشگاه عکس «فرزندان روحالله» عکسی از شهید چمران از گنجینه نگاتیو و اسلاید عکسهای خانه عکاسان ایران در نگاهخانه حوزه هنری رونمایی میشود.
مراسم افتتاح نمایشگاه عکس «فرزندان روحالله» با موضوع امام خمینی (ره)، نوجوانان و جنگ تحمیلی ساعت ۱۵ دوشنبه ۲ مهرماه در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران برگزار میشود.
علاقهمندان برای حضور در این مراسم و بازدید از این نمایشگاه، میتوانند در زمان یاد شده به حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.
نظر شما