به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، هم‌زمان با افتتاحیه نمایشگاه عکس «فرزندان روح‌الله» عکسی از شهید چمران از گنجینه نگاتیو و اسلاید عکس‌های خانه عکاسان ایران در نگاه‌خانه حوزه هنری رونمایی می‌شود.

مراسم افتتاح نمایشگاه عکس «فرزندان روح‌الله» با موضوع امام خمینی (ره)، نوجوانان و جنگ تحمیلی ساعت ۱۵ دوشنبه ۲ مهرماه در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم و بازدید از این نمایشگاه، می‌توانند در زمان یاد شده به حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.