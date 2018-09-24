  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

با افتتاح نمایشگاه «فرزندان روح‌الله»؛

عکس کمتر دیده‌شده از شهید چمران رونمایی می‌شود

عکس کمتر دیده‌شده از شهید چمران رونمایی می‌شود

عکسی کمتر دیده شده از شهید مصطفی چمران، از گنجینه نگاتیو و اسلاید عکس‌های خانه عکاسان ایران در نگاه‌خانه سوره به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، هم‌زمان با افتتاحیه نمایشگاه عکس «فرزندان روح‌الله» عکسی از شهید چمران از گنجینه نگاتیو و اسلاید عکس‌های خانه عکاسان ایران در نگاه‌خانه حوزه هنری رونمایی می‌شود.

مراسم افتتاح نمایشگاه عکس «فرزندان روح‌الله» با موضوع امام خمینی (ره)، نوجوانان و جنگ تحمیلی ساعت ۱۵ دوشنبه ۲ مهرماه در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم و بازدید از این نمایشگاه، می‌توانند در زمان یاد شده به حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.

کد مطلب 4411166
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها