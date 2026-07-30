جهاد اسلامی: اخبار منتشرشده درباره توافق شرم الشیخ دقیق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای تأکید کرد: آنچه در رسانهها درباره توافق شرم الشیخ منتشر شده، دقیق نیست.
این جنبش همچنین اعلام کرد: نسبت به متن فعلی توافق که در رسانهها در حال انتشار است، ملاحظاتی دارد.
شبکه خبری المیادین بندهایی از توافق شرم الشیخ درباره سلاح مقاومت را منتشر کرد.
برخی رسانههای خبری ساعتی قبل اعلام کردند که به نسخهای از توافق شرمالشیخ در مصر دست یافته اند که از توافق گروههای فلسطینی بر سر موضوع سلاح مقاومت حکایت دارد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز در اظهاراتی مدعی شد که توافق برای خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروههای فلسطینی در غزه حاصل شده است.
ترامپ افزود که این توافق «دستاوردی بزرگ» در مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار خواهد بود.
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